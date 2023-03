Quand des grands-mères se déchaînent sur du death metal

La société Liquid Death, qui vend un ice-tea avec comme slogan "tue ta soif", a sorti une publicité plutôt bizarre et déjantée avec des grands-mères comme personnages principaux.

Cette pub, clairement inspirée du sketch Hell’s Grannies des Monty Python, met en scène des personnes âgées (ou déguisées comme telles) en train de s’éclater en chantant du death metal, roulant en skateboard et même en allumant un feu d’artifice depuis.. leur derrière.

Au tout début de cette pub déjantée, on voit un jeune homme avec une canette de Liquid Death déclarer : "De l’ice tea ? Sérieux, Liquid Death ? C’est comme la boisson énergétique de ma grand-mère !" Et à peine quelques secondes après, eh bien… On vous laisse voir cela en images :