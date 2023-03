Quand des déchets plastiques produisent de l'hydrogène.

Le recyclage du plastique est un enjeu environnemental fondamental. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP), plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont 85% finissent dans des décharges ou sont perdues dans la nature, où elles mettront des centaines d'années à être éliminées. Et si, à terme, ces décharges de déchets plastiques servaient à produire de l'hydrogène ?

Le plastique peut aujourd'hui être transformé en une multitude de produits, notamment des peintures ou des solvants. Il est même possible de recycler du plastique en essence, en y ajoutant certains additifs. Or, ici, il est question d'une méthode beaucoup plus saine pour l'environnement.