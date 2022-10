Quand des constructeurs automobiles déploient des stations d'échange de batteries électriques.

La Yoyo est une citadine compacte 100% électrique qui ne passe pas inaperçue avec son look futuriste et ses couleurs vives. Elle peut rouler jusqu'à 85 km/h et affiche une belle autonomie de 150 km, sachant qu'elle est bien évidemment réservée à un usage urbain.

La plus grande innovation que propose Xev tient néanmoins en son système de recharge. S'il est évidemment possible de recharger sa batterie depuis une borne publique ou une prise domestique, il est aussi envisagé de l'échanger contre un modèle chargé.

Xev souhaite développer un réseau de stations permettant de remplacer facilement et rapidement sa batterie.

Dans ce cas, quelques minutes suffisent pour bénéficier d'une nouvelle batterie entièrement chargée et prête à l'emploi.