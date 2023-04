Quand des chiens de traîneaux sauvèrent une petite ville d'Alaska d'une épidémie de diphtérie

Le 23 décembre 1924, à Holy Cross, un petit village inuit près de Nome, ville d'un millier d'habitants, à l'extrême ouest de l'Alaska, une jeune enfant de 6 ans est malade. Elle se plaint d'un mal de gorge. Des symptômes qui n'étonnent pas grand monde vu l'hiver et le froid arctique qui, dans cette région, dure 7 mois.

Le docteur Curtis Welch, seul médecin du village, se rend au chevet de cet enfant malade. Les symptômes de la petite fille et l’absence d’autres malades dans son entourage orientent le médecin vers une angine. Diagnostic crédible et rassurant, mais le 25 décembre, l'enfant décède... Trois jours plus tard, c'est un bébé qui succombe, avec des symptômes identiques : mal de gorge, fièvre et difficultés respiratoires. Son état de santé s'est dégradé aussi vite que la première victime de ce mal inconnu.

Welch songe à une maladie bien plus grave, constatant encore le décès de deux autres enfants début janvier 1925 : la diphtérie. Cette maladie des voies respiratoires nécessite un traitement très spécifique, à base d'antitoxines. Le médecin possède le sérum... mais ses doses sont toutes périmées depuis cinq ans. S'engage alors une course contre la montre pour en acheminer un grand nombre depuis Anchorage, à plus de 1000 kilomètres de là. L'aviation n'est pas encore une option fiable pour joindre ce lieu complètement isolé. Le gouverneur envisage une autre solution : envoyer les sérums par traîneaux. 20 mushers, avec leurs attelages de chiens, acceptent la mission en relais et bravent bien des dangers... Retour sur cette folle épopée dans L'Heure H.