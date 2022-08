Quand des chanteuses et chanteurs d’opéra offrent aux passagers de leur avion un récital de Verdi

Lors d’un vol entre Le Cap et Johannesburg, des chanteuses et chanteurs de l’Opéra du Cap ont offert aux passagers de l’avion un petit récital en interprétant le fameux "brindisi" issu de la Traviata de Verdi. Un bonheur pour les passagers du vol qui ont immortalisé le moment avec leur téléphone portable.

Il y a un peu plus d’un mois, l’Opéra du Cap annonçait avoir conclu un accord de partenariat avec la compagnie aérienne Lift, cette dernière s’engageant à accompagner les musiciens, chanteuses et chanteurs de l’Opéra du Cap pendant une tournée à travers le pays durant l’été. Et pour remercier la compagnie aérienne, cinq chanteuses et chanteurs de l’opéra ont profité d’un vol entre Le Cap et Johannesburg, où ils se rendaient pour une représentation des Noces de Figaro de Mozart, pour improviser un petit récital d’opéra.

Réunis tout d’abord à l’avant de l’appareil, les artistes ont entonné dans le parlophone des stewards l’un des airs les plus connus de Verdi, le fameux Brindisi ou Libiamo ne’lieti calici issu de La Traviata. Le récital s’est poursuivi ensuite dans les allées de l’avion, sous le regard pétillant des passagers qui étaient aux premières loges de ce concert improvisé.