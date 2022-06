Quand des candidats de The Voice reprennent Bruce Springsteen avec talent

L’émission The Voice est devenu un véritable phénomène mondial depuis pas mal d'années maintenant.

On peut ou non ne pas apprécier le format de l'émission mais un constat est plutôt clair et rassurant pour les fans de rock que nous sommes : notre style musical préféré a toujours la cote et les classiques du genre sont souvent choisis par des candidats quand ils auditionnent pour participer au concours.

Le mois dernier, nous vous avions montré que The Voice faisait aussi la part belle au metal à travers une compilation de titres metal interprétés dans l'émission à travers le monde.

Cette semaine, nous vous proposons les prestations de plusieurs talents incroyables qui ont choisi de chanter une chanson de Bruce Springsteen lors de l'étape des Blind Auditions des diverses versions de l'émission à travers le monde. Et c'est à chaque fois le coup de coeur assuré pour les coachs locaux.

Au vu de ces prestations, un constat s'impose : deux titres du Boss ont la préférence des divers candidats : "Dancing In the Dark" et "I’m On Fire".

On vous laisse découvrir celà ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur Twitter.