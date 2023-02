Quand David Bowie taquinait David Gilmour de Pink Floyd avant un concert

C’est sur une belle archive de 2006 qu’on revient aujourd’hui, quand David Bowie avait été invité à reprendre le classique "Comfortably Numb" de Pink Floyd avec David Gilmour au Royal Albert Hall à Londres.

Alors que David Gilmour était en pleine tournée pour l’album On An Island, son premier album solo en 22 ans, l'artiste avait pris le pli d’inviter quelques célébrités sur scène, comme David Crosby, Graham Nash, Robert Wyatt, ou encore son collègue Nick Mason.

Et le 29 mai de cette année, c’était au tour de David Bowie de rejoindre Gilmour sur scène. Bowie avait toujours avoué être un fan inconditionnel de Pink Floyd à l’époque Syd Barrett, et avait aussi confié que ce dernier était une "influence majeure" de sa carrière : "Son impact sur ma manière de penser était énorme. Mon principal regret est de ne pas l’avoir connu. C’était un diamant, en effet. [en référence à "Shine on You Crazy Diamond"]", avait-il un jour déclaré.



Et c’est dans les coulisses qu’on retrouve David Bowie, en train de parler de sa passion pour Pink Floyd dans son adolescence, tandis que David Gilmour l’interrompt en passant la porte : "Je disais que j’étais un grand fan de Pink Floyd," explique Bowie à Gilmour. "La première fois que je les ai vus, c’est quand mes parents m’avaient pris avec alors que j’avais 6 ou 7 ans. Je les ai vus au Marquee, je pense."

Et Gilmour de répondre en riant : "6 ou 7 ans ?", sachant très bien que son ami aurait dû être adolescent à cette époque. "Je ne pense pas !", ajoute-t-il.

Et Bowie poursuit : "Je dois vraiment en vouloir à mes parents pour cette passion que j’ai pour Pink Floyd".

Dans la vidéo au bas de cet article, vous pourrez constater le respect mutuel que les deux artistes se vouaient, alors qu’ils interprétaient "Comfortably Numb" ce soir-là.