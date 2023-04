Quand David Bowie imitait Mick Jagger des Rolling Stones...

Le 21 septembre 2002, David Bowie a participé à l'émission " Parkinson " de la BBC, animée par le présentateur Michael Parkinson, et a fait une imitation assez gratinée du leader des Rolling Stones, Mick Jagger.

Bowie était en interview aux côtés de l'acteur Tom Hanks et avait également interprété " Everyone Says Hi ", extrait de son album Heathen de 2002, ainsi qu'une version de son classique " Life On Mars " de 1971.

Au cours de l'interview, Bowie a raconté une anecdote à propos des Rolling Stones qui assuraient la première partie de son idole de toujours, Little Richard.

Après avoir révélé que sa femme Iman lui avait acheté, pour leur anniversaire de mariage, une veste lui ayant appartenu, David Bowie avait raconté : "Je l'ai vu pour la première fois en 1963, je crois que c'était à l'Odeon de Brixton. "

"Les Rolling Stones faisaient la première partie de son concert. C'était la première fois qu'ils le voyaient et ils n'étaient pas très connus. Il devait y avoir six enfants qui se sont précipités à l'avant dans le public. C'était leur fanbase à l'époque ; tout le monde était là pour Little Richard. "

A propos des Stones en concert, David Bowie expliquait : "Je n'avais jamais rien vu d'aussi rebelle de ma vie. Un type a crié "Coupe-toi les cheveux !".

Puis, se remémorant la réponse de Jagger, David Bowie a livré une magnifique imitation du chanteur disant : "Pourquoi ? Pour te ressembler ?".

Il se souvenait s’être dit : "Oh mon Dieu, c'est l'avenir de la musique !".