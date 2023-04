Quand commence le Giro 2023 ? Les dates et les étapes importantes du Tour d’Italie

Après le départ donné le 6 mai à Fossacesia Marina, d’autres dates clés de ce Giro valent la peine d’être retenues.

Le 12 mai, la 7e étape du Giro présentera une première arrivée au sommet entre Capua et le Gran Sasso d’Italia.

Deux jours plus tard, le 14 mai, le contre-la-montre entre Savigano sul Rubicone et Cesena marquera certainement un tournant dans la course.

La deuxième semaine de course sera animée par deux étapes de montagne d’envergure, à Crans Montana le 19 mai sur la 13e étape puis à Bergame le 21 mai sur la 15e étape.

Enfin la dernière semaine sera un enchaînement terrible d’étapes brutales. Le 23 mai, l’étape du Monte Bondone (16e étape) donnera le ton pour lancer la semaine. Deux jours plus tard, le 25 mai, les coureurs se donneront rendez-vous à Zoldo Alto (18e étape) à la veille de l’étape reine : la 19e étape entre Longarone et les Tre Cime di Lavaredo (26 mai).

Si rien n’est encore joué, le 27 mai sera le jour décisif du Giro avec le chrono entre Tarvisio et le Monte Lussari, terrible ascension de 7km avec des passages à plus de 22%.

Un dernier rendez-vous en montagne avant un repos bien mérité dans les routes de Rome, le dimanche 28 mai.