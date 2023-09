Quand Cian Uijtdebroeks apprend pendant l’interview qu’il est 7e de l’étape : "Ce n’est pas mauvais quoi, c’est bien !"

Alors qu’il connaît des soucis de selle et souffre plus globalement depuis quelques jours, Cian Uijtdebroeks ne donne pourtant pas du tout l’impression de fléchir. Au contraire, même, puisqu’il a encore éclaboussé cette terrible 17e étape de tout son talent. 7e à l’arrivée au sommet de l’Angliru, il en profite pour s’installer à la 7e place du général, devant son leader Aleksandr Vlasov. A l’arrivée, c’est complètement lessivé par l’effort qu’il s’est présenté au micro de Jérôme Helguers.

"C’était dur dès le début, UAE avait comme stratégie d’attaquer, donc il a fallu souffrir. Au début je n’étais pas à 100% et les derniers jours j’étais un peu malade et je ne me sentais pas super bien. Mais dans l’avant-dernière ascension les bonnes jambes sont revenues. À la fin, j’ai tout donné jusqu’au bout, quoi."

Déjà très mature pour ses 20 printemps, Uijtdebroeks a préféré grimper à son rythme, sans s’affoler quand la tête de course a encore durci le tempo : "C’était un col où on pouvait perdre beaucoup, ou gagner. Je savais que ça n’allait pas se jouer à quelques secondes ici donc je ne suis pas parti tout de suite avec les Jumbo-Visma et j’ai suivi mon rythme. Je ne sais pas quantième je suis aujourd’hui ni ce qu’il s’est passé au général" confie-t-il.

Notre collègue envoyé spécial sur place, Jérôme Helguers, en profite pour lui glisser à l’oreille qu’il est 7e de l’étape : "Ce n’est pas mauvais, c’est bien" répond Cian… avec le sourire, évidemment !