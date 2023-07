Quand chênes et oliviers cohabitent avec la vigne pour atténuer les "excès du climat"

Sur les collines de Vinsobres, pieds de vigne, oliviers et chênes vivent ensemble depuis des décennies : cette appellation viticole de la Drôme a préservé un réservoir de biodiversité et découvert un atout pour atténuer certains impacts du changement climatique.

Sur la parcelle d'Anaïs Vallot, où poussent grenache et syrah sur une vingtaine d'hectares de coteaux, d'imposants chênes encerclent les vignes et ombragent les premiers pieds, apportant "un peu de souffle" en pleine vague de chaleur estivale. "Du temps de mon grand-père Claude, il y a eu une vraie volonté de faire cohabiter la vigne et la forêt. L''avenir a montré que Vinsobres a fait le bon choix", assure la vigneronne de 37 ans.