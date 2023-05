Quand ChatGPT écrit la prochaine chanson de la France à l’Eurovision

Et si l’intelligence artificielle permettait à la France de décrocher la première place à l’Eurovision 2024 ?

La Zarra a écopé de la 16e place du classement de l’Eurovision. Alors pour tenter de prendre une belle revanche, PureCharts a décidé de se pencher sur le texte de la prochaine édition du concours. Pour ce faire, le média a fait appel à ChatGPT pour l’aider à écrire les paroles.

Baptisée "Ensemble vers l’infini" (oui, ça sonne très Eurovision), la chanson qui "parle de l’importance de l’unité et de la musique comme moyen de transcender les différences et les frontières", a connu quelques modifications pour que le texte rime et pour supprimer les formulations bancales.