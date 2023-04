"Quand ça va, quand ça va pas" : les parents expliqués aux enfants dans le livre de Benjamin Muller et Céline Kallmann

Les journalistes Benjamin Muller et Céline Kallmann étaient les invités du 8/9 pour leur livre Quand ça va, quand ça va pas : leurs parents expliqués aux enfants.

Certaines questions d’enfants peuvent être déroutantes pour les parents, qui ne savent pas toujours quoi répondre. D’où l’idée d’un livre pour y aider. "On est parti du principe que des livres pour accompagner les parents pour comprendre les enfants, il y en a plein […]. En revanche l’inverse, pour que les enfants nous comprennent nous les parents, il n’y avait pas trop ces supports", explique Benjamin Muller.

Les explications, accompagnées des illustrations de Laure Monloubou, sont accessibles à tous : "ses dessins permettent aussi, pour les plus petits, de comprendre certaines scènes familiales", explique Céline Kallmann.

Dans ce livre, tous les sujets sont traités : le travail, l’intimité, les écrans… "Dès que nos enfants nous posaient des questions qu’on trouvait soit indiscrètes, soit taboues, soit rigolotes, on les notait" raconte Benjamin Muller. "Chaque sujet possible, on peut le prendre et l’amener à hauteur d’enfant."