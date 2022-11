Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas : l’Iran frappe deux fois sur le poteau en dix secondes

L’Iran s’est illustré d’une bien belle manière face au pays de Galles ce vendredi pour la première rencontre du "deuxième tour" de la phase de groupes de la Coupe du monde. Multipliant les occasions franches, les Iraniens ont même eu une triple occasion en quelques instants, dont deux poteaux en l’espace de dix secondes seulement ! C’est d’abord Sardar Azmoun qui a fait trembler la cage de Wayne Hennessey à la gauche du portier gallois, avant qu’Ali Golizadeh ne se balade dans la défense adverse pour envoyer une frappe enroulée qui a, elle aussi, terminé sa course sur le poteau, de l’autre côté cette fois. Et après ce second poteau, Azmoun a repris de la tête pour forcer le gardien (fortement sollicité en ce début de journée) à un nouvel arrêt dans cette rencontre.

Les deux nations sont actuellement en train de jouer, c’est encore 0-0 et les Gallois en ont plein les pattes.