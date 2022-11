Quand Bruce Springsteen s’aventure à des blagues salaces…

Et comme à son habitude, le Boss a également pimenté son set de blagues entre les chansons : "Quand vous faites l’amour, vous brûlez autant de calories que si vous courriez 13km. Mais qui sait courir 13 km en 30 secondes ?" Et il ajoute : "Je l’ai trouvée sur internet…"

Il enchaîne : "Pourquoi a-t-on besoin de 100 millions de spermatozoïdes pour féconder un seul oeuf ? Car, comme c’est le cas chez les hommes, ils n’arrêtent pas de demander leur chemin".

Après ses reprises de "Do I Love You (Indeed I Do)" et "Nightshift", Bruce Springsteen a dévoilé encore un peu plus son album soul Only the Strong Survive avec sa version de "Don’t Play That Song" d’Aretha Franklin.

Springsteen y explore le catalogue légendaire de la Motown, Gamble and Huff, Stax et beaucoup d’autres labels célèbres. Sur ce 21e album studio, le Boss sera accompagné au chant par Sam Moore, par la section cuivre du E Street Band, par Rob Mathes aux cordes et Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins et Fonzi Thornton aux chœurs.