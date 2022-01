Quand Boris Johnson reprend Rage Against The Machine… malgré lui !

Le duo britannique Cassetteboy a publié une nouvelle vidéo parodique dans laquelle il s'attaque au Premier ministre Boris Johnson.

Pour leur dernière création, le duo satirique a utilisé l'hymne rageur de Rage Against The Machine -"Killing In The Name" - pour le transformer en réponse aux récentes allégations selon lesquelles le locataire du 10, Downing Street aurait organisé diverses fêtes pendant le confinement en 2020.

Le clip commence par montrer le 1er ministre demandant au public britannique de "limiter les contacts avec d'autres personnes" lors d'une conférence de presse sur le coronavirus. "Maintenant, vous faites ce que je vous dis", ajoute Johnson sur la musique instrumentale du titre du groupe de Zach De La Roca.

Vous pouvez découvrir ce sketch, nommé " Rage Against The Party Machine ", ci-dessous :