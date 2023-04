Quand Bobby Womack signe la B.O. de ''Meurtres dans la 110e Rue''

Début des seventies, la Blaxploitation explose aux USA. "Les Nuits Rouge de Harlem" du photographe et réalisateur Gordon Parks en 71, "Sweet Sweetback’s Baadasssss Song" de Melvin Van Peebles, puis en 72 "Across The 110th Street" est en haut de l’affiche. Critiques élogieuses pour le film de Barry Shear, dont la bande-son est signée Bobby Womack. Le morceau sera 'redécouvert' par Tarantino pour ''Jackie Brown'', et retour à l’écran pour Pam Grier, icône de la Blaxploitation des 70’s.

La communauté afro-américaine va adhérer à ce courant, un style qui reste encore populaire et actif aujourd’hui. Des histoires mettant en scène des gangsters ou des inspecteurs de police, des durs à cuire, des souteneurs, des filles qui se vengent ou de braves gars à la vie semée d’embûches… Malheureusement, beaucoup de ces films sont des séries B voire Z, bourrés de clichés, même si le courant Blaxploitation met en avant les aspirations de la communauté noire face à leurs trop nombreuses difficultés.

Les fondations du genre, seront heureusement, solidement construites par des réalisateurs de talent, comme Gordon Parks ou Melvin Van Peebles, et des stars de la musique vont réaliser la bande-son : Herbie Hancock, Isaac Hayes, Curtis Mayfield…