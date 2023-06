Quand Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) demandait à Pantera de ne pas critiquer Metallica…

L’histoire n’est pas récente mais vient d’être révélée par Billy Corgan lors d’un podcast réalisé par Jose Mangin sur SiriusXM, alors que Pantera réalisait un concert mémorable au Graspop Metal Meeting ce week-end.

Remontons en 1991 et la sortie du Black Album de Metallica, puis les sorties de Load, Reload et Garage Inc (1998).

Billy Corgan se trouvait en coulisses avec Pantera qui discutait de "l’un des albums du milieu des années 90 de Metallica, peut-être 'Reload' ou quelque chose comme ça", se souvient l’artiste, et qu’il y avait beaucoup de controverse sur la direction que Metallica essayait de prendre, sur ce qui est arrivé au groupe et sur le fait qu’ils soient toujours ou non un groupe de metal.

"Ils n’arrêtaient pas de parler de Metallica", poursuit Corgan. Pas d’une manière négative, plus confuse, du genre "J’adore Metallica, mais je ne comprends pas, ils ne sont pas metal et qu’est-ce qui se passe ?