Quand Billie Eilish, et bien d’autres chanteurs, s’inspirent de la musique classique

Comme le disait l’ancien slogan de Musiq3, le classique est partout. Et en effet, la musique classique est une source inépuisable d’inspiration pour les chanteuses et chanteurs, tant anglophones que francophones. Une source d’inspiration d’autant plus précieuse que bon nombre d’œuvres du répertoire classique sont dans le domaine public, il est donc aisé de s’en inspirer, de citer certains passages sans se soucier des droits d’auteur.

Et ces petits emprunts, Vanessa Fantinel vous en a déjà longtemps parlé dans sa chronique Un air de déjà vu et elle continue sur Classic21 dans Barock never dies. Et Valentine Jongen nous propose de découvrir les vidéos du pianiste et youtubeur britannique David Benett. Ce dernier a déjà proposé sur sa chaîne YouTube six vidéos d’analyses de chansons des XXe et XXIe siècles qui se sont inspirées d’une œuvre du répertoire classique.

Dans sa dernière vidéo, publiée le 7 janvier dernier, David Benett analyse notamment la chanson In my life des Beatles qui reprennent Jean-Sébastien Bach, mais également Horizon du groupe Genesis qui cite également Bach ou encore Goldwing de Billie Eilish qui puise sa mélodie chez Gustav Holst.