Quand Beyoncé plagiait la chorégraphie de la troupe de danse bruxelloise Rosas

Oui : Beyoncé a plagié sans autorisation le travail d’une artiste noir-jaune-rouge. C’est Anne Teresa De Keersmaeker, fondatrice de la compagnie de danse Rosas, sommité de la danse contemporaine mais moins connue du grand public, qui lors une interview à la radio néerlandophone Studio Brussel lance les hostilités. Début octobre 2011, elle déclare : "Je ne suis pas folle. C’est du plagiat. C’est du vol", précisant que Beyonce a également pioché des idées dans son spectacle "Achterland" (1990).

Ils ne s’en cachent même pas

"C’est dur à encaisser", ajoute la chorégraphe formée à Bruxelles. "Ce qui est encore plus dur, c’est qu’ils ne s’en cachent même pas." Ils ? Beyoncé et le réalisateur du clip "Countdown" Adria Petty, qui a déjà travaillé avec l’ancienne leadeuse des Destiny’s Child. Studio Brussel met en ligne une vidéo comparant les deux créations : il n’y a pas photo !

De Keersmaeker enchaîne dans une lettre ouverte : "Ce qu’a fait Beyoncé n’est pas la plus mauvaise des imitations. Elle chante et danse très bien, et elle a bon goût ! Néanmoins, il y a des protocoles et des conséquences à de telles actions, et je ne peux pas imaginer qu’elle et son équipe n’en soient pas conscients. […] Dans les années 1980, cela (NDLR : le spectacle 'Rosas danse Rosas') était considéré comme une déclaration de pouvoir des filles, basée sur l’adoption d’une position féminine sur l’expression sexuelle. On m’a souvent demandé si c’était féministe. Maintenant que je vois Beyoncé le danser, je le trouve agréable mais je n’y vois aucun avantage. C’est séduisant d’une manière consumériste divertissante."

Deux directions opposées mais un point commun tout de même. Beyoncé est enceinte (de sa fille Blue Ivy) lorsqu’elle tourne et danse sur "Countdown" comme l’était De Keersmaeker pour Rosas en 1983.

La bombe est en tout cas lâchée. La chanteuse américaine est sommée de réagir : l’affaire fait déjà la une des médias belges et anglo-saxons. Un communiqué de presse sort. Beyoncé admet que "clairement, le ballet 'Rosas danse Rosas' était une des nombreuses références de mon clip 'Countdown'".

Néanmoins, ajoute-t-elle, "j’ai aussi rendu hommage au film 'Funny Face' avec la légendaire Audrey Hepburn. Mes principales inspirations ont été les années 60 et 70, Brigitte Bardot, Andy Warhol, Twiggy et Diana Ross".

J’espère que les fans vont voir tous les hommages

Cela excuse-t-il le plagiat d’une œuvre sans avoir demandé une autorisation au préalable ? Pour Beyoncé, peut-être bien. "Le clip a déjà été vu par près de deux millions de personnes et j’espère que les fans vont voir tous les hommages et découvrir ensuite Audrey Hepburn, Warhol, Bardot, 'Rosas danse Rosas' et tout ce qui m’a inspiré." Comprenez : j’ai offert une exposition internationale et une publicité gratuite à De Keersmaeker, de quoi se plaint-elle ? "J’ai toujours été fascinée par la manière dont l’art contemporain utilise différents éléments et références pour concevoir quelque chose d’unique", dit encore Beyonce.

Adria Petty, le réalisateur, poursuit : "J’ai suggéré à Beyoncé une série de références et nous avons choisi parmi celles-ci. La plupart étaient des mouvements de danse allemands, croyez-moi ou non."

Pour Anne Teresa de Keermaeker, rien dans ce communiqué ne la satisfait. Hors de question de rester les bras croisés. Il faut une réaction de nature juridique après la réaction médiatique. "Par l’intermédiaire de notre avocat, un contact a été pris avec le management de Beyoncé. La chanteuse a déjà répondu à la presse, mais pas encore à nous. Nous attendons sa réponse pour porter plainte ou non pour plagiat", déclare Johanne de Bie, porte-parole de Rosas.