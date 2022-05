Quand Bach inspire les Beatles et Led Zeppelin

Quand George et moi étions enfants à Liverpool, on a grandi en jouant de la guitare ensemble. Et, un des morceaux qu’on aimait jouer dans les soirées, histoire de montrer aux gens qu’on était pas aussi cons qu’on en avait l’air… En fait, on faisait une erreur en le jouant, mais on jouait cette petite pièce de Bach. Et ce qu’on

aimait, c’est qu’il y avait une ligne mélodique et une ligne de basse en même temps. Normalement ça faisait comme ça … mais on ne le savait pas. C’était vraiment un morceau pour se la péter en soirée. et en fait, le moment où on se trompait, je l’ai repris avec cette mélodie en haut et cette ligne de basse, pour ce morceau : BlackBird.



Lui et George Harrison jouait cette Bourrée de Bach en étant conscients de se tromper. Et c’est de cette erreur qu’est née la chanson " Black Bird ". Et un autre groupe qui a décidé en 1971 de s’inspirer de cette bourrée de Bach, un peu approximativement, c’est Led Zepplin. Pour l’introduction de l’iconique titre Stairway to Heaven, Jimmy Page (leader et guitariste du groupe) s’est confié à la BBC il y a quelques années sur ses inspirations.