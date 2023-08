Quand aura-t-on un vrai cadastre des arbres en région bruxelloise ?

L’idée d’un registre des arbres qui couvrirait l’ensemble de la région, a déjà été étudiée mais sans jamais aboutir jusqu’ici. "Les raisons sont multiples. Certaines communes n’ont que des versions papiers et incomplètes, d’autres des relevés informatiques et géolocalisés. Regrouper et mettre à jour prendrait du temps et de l’argent." Et puis, reconnaît Cataline Sénéchal, certaines communes préfèrent gérer les arbres selon leurs intérêts et sans tenir compte d’une instance supérieure qui leur dirait quelles espèces planter, où les planter et comment les entretenir. A l’heure du réchauffement climatique, la présence des arbres en ville suscite pourtant de plus en plus d’intérêt pour lutter contre les îlots de chaleur en ville.