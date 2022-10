Quand aura lieu le pic de l’inflation ?

La seule question que se posent aujourd’hui les citoyens, c’est est ce que le pic de l’inflation est encore loin ou pas ? Je ne connais aucun économiste qui pourra donc répondre clairement à cette question pourtant basique. Même la bourse, qui est pourtant supposée la mieux placée pour anticiper l’avenir de notre économie, n’y répond pas clairement.

Ne serait-ce que parce que la Bourse, malgré les chutes des cours, résiste encore assez bien aux très mauvaises nouvelles qui se sont donc accumulées depuis quelques mois. Et certains observateurs se demandent d’ailleurs si ce n’est pas grâce ou à cause de la jeunesse des opérateurs de marché. Ça veut dire que les très actifs en Bourse sont très jeunes et donc n’ont jamais connu l’inflation de leur vie et donc ils auraient tendance à la sous-estimer. D’où la relative bonne résistance, entre guillemets de la bourse. Mais en économie, rien n’est jamais définitif. Vivre avec une inflation à deux chiffres ? Non et notamment grâce à la récession qui, paradoxalement, va donc nous sauver des griffes de l’inflation. Et d’ailleurs, tous les prix des métaux industriels sont en baisse, que ce soit l’aluminium, le cuivre, le cobalt, le fer ou le nickel après un pic de mars dernier. Le prix de fret de conteneurs qui amènent nos produits d’Asie vers la Belgique, a aussi chuté de 60% depuis son point haut de septembre 2021. Bouffée d’oxygène pour les industriels, grands consommateurs de matières premières. Si le pic de l’inflation a lieu d’ici quelques mois, revenir au monde d’avant celui où l’inflation est extrêmement faible. Parce que nous avons décidé de sauver notre planète et de lutter drastiquement contre le réchauffement climatique...