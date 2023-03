Quand Aretha Franklin transforme "Respect" d’Otis Redding en manifeste féministe

"Je vivais à Détroit et j’ai entendu Otis Redding chanter Respect. Ma sœur Carolyn est venue et elle m’a aidée à ajouter certaines choses, dont le fameux Sock it to me, qui était une expression célèbre à l’époque".

"Sock it to me !" est répété huit fois dans le dernier couplet. Comme l’explique Bernard Dobbeleer, "cette expression revêt ici un caractère un peu provoquant, cela veut dire : montre-moi ce dont tu es capable. Et donc, cela peut revêtir une connotation sexuelle, ce qu’elle a toujours nié".

Le magazine Rolling Stone en a fait la cinquième chanson la plus importante de tous les temps, derrière Like a rolling stone de Bob Dylan, Satisfaction des Stones, Imagine de John Lennon et What’s going on de Marvin Gaye. Et c’est également la première femme classée dans ce top 100.

Respect restera numéro 1 des ventes pendant plus de 12 semaines.