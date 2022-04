Quand Andrea Bocelli aide à sonoriser l’intérieur du nouveau modèle d’une célèbre voiture italienne

Alors que la chanteuse pop Taylor Swift a vu récemment son nom attribué à une nouvelle espèce de mille-pattes, Andrea Bocelli donnera très prochainement son nom au nouveau modèle de la voiture italienne par excellente, la Fiat 500, qui est dotée d’un système audio premium développé en collaboration avec le ténor italien.

En plus de Leonardo DiCaprio, Fiat s’arroge donc les services d’Andrea Bocelli pour sa nouvelle 500, baptisée "La Prima by Bocelli", qui se présente comme la première citadine au monde équipée de la technologie JBL "Virtual Venues" destinée à offrir une expérience audio exceptionnelle. En l’occurrence, elle embarque un système audio premium de 320 W qui a été spécialement calibré par Andrea Bocelli lui-même. Fiat a ainsi souhaité créer une expérience acoustique ultime en accord avec le caractère silencieux de cette voiture électrique lorsqu’elle roule. Le résultat n’altère d’ailleurs en rien le design de l’habitacle et du coffre de la voiture.