Quand a été autorisé le droit de vote pour les femmes ?

Dans les mois qui suivent l'Indépendance de la Belgique en 1830, les hommes acquièrent le droit de vote. Mais pas tous. Les hommes de plus de 25 ans et qui paient un certain impôt : c'est le vote censitaire. On comprend qu'il est réservé à certaines couches sociales, il n'est pas encore démocratique. Cela restera le cas jusqu'en 1893 !

De 1893 à 1919, tous les hommes peuvent voter mais les plus riches peuvent avoir plusieurs voix.

Et en 1919, enfin, c'est le principe "un homme une voix". De plus, l'âge du vote passe de 25 à 21 ans.