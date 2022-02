Depuis quelques années la plupart des usagés des transports en commun surfent sur leur téléphone durant le trajet. Qu’en est-il de la qualité des réseaux mobiles dans les trains !

Selon une étude de l’Institut belge des postes et des télécommunications, les réseaux mobiles belges ont atteint de bons résultats en matière de couverture et de qualité de connexion sur les principales lignes de train du pays.

La moyenne de connexion dans les trains et non sur le quai ou en amont est de 98,2% avec une vitesse de téléchargement moyenne de 55 mbps. L’étude a été réalisée sur différentes lignes, 2 200 km ont été parcourus. Ce sont 800 tests d’appels téléphoniques et 5 300 tests de données qui ont été effectués par réseau mobile. Les lignes de train ont été sélectionnées sur la base de leur utilisation. Chacune a été testée au moins deux fois, pendant les heures de pointe et les heures creuses. Les tests ont été réalisés sur les principaux tronçons des douze lignes IC les plus utilisées. Ils ont eu lieu dans un wagon au milieu du train, à la fenêtre et à l’étage le plus bas. En 2016, la SNCB avait procédé à des tests avec le Wi-Fi dans les trains mais avait décidé d’abandonner ce projet un an plus tard, trop coûteux d’autant que l’ensemble du réseau en 4G est disponible partout.