"Des quantités infinitésimales ont été détectées dans un des 8 échantillons prélevés à Doische, plus précisément à Vaucelles, et deux des 14 échantillons à Couvin (Pesche). A ces endroits très circonscrits, des analyses complémentaires sont en cours et un programme de purge plus fréquent est mis en place de façon à réduire un éventuel risque d’ingestion", a indiqué Benoît Moulin, responsable de la communication.