Qualifs Euro 2022 U19 - Entrée en matière réussie pour la Belgique face à la Finlande

L'équipe nationale belge de football des moins de 19 ans a remporté son premier match du Tour Elite qualificatif pour l'Euro 2022, 1-3 en Finlande, jeudi.

Après un premier quart d'heure où les Finlandais mettaient le pied sur le ballon, les hommes de Wesley Sonck mettaient le pied sur l'accélérateur et c'est Johan Bakayoko, l'ailier du PSV Eindhoven, qui ouvrait le score d'une jolie frappe enroulée qui lobait Hemmo Riihimaki (16e). Quelques instants plus tard, le même Bakayoko mettait le feu dans le rectangle finnois et servait Mario Stroeykens qui était fauché par un défenseur adverse. L'attaquant anderlechtois se faisait justice lui-même pour doubler la mise (21e).

En deuxième période, Luca Oyen inscrivait un troisième but mérité sur un excellent travail de Stroeykens et permettait aux siens de soigner un peu leur différence de but (60e). Alors que les Belges contrôlaient tranquillement la fin de rencontre, le 'goal average' se trouvait justement réduit par une énorme bourde de Keo Boets. Le portier trudonnaire relâchait dans ses propres filets un ballon anodin de Topi Keskinen (90e).