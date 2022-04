Qualifs au Mondial 2023 : les Red Flames se promènent en Albanie (0-5) et consolident leur 2e place

Les Red Flames ont rempli leur contrat jeudi soir en disposant facilement de l’Albanie lors de leur septième match dans le groupe F des qualifications au Mondial féminin de football en 2023. La Belgique s’est imposée nettement 0-5 à Elbasan grâce aux doublés de Tine De Caigny (37e et 43e) et Tessa Wullaert (39e et 57e) et à la réalisation de Jassina Blom (79e).

Ce succès, le 5e dans ce parcours de qualification, permet à la Belgique de renforcer sa 2e place au classement de sa poule. Avec 16 points, les Flames restent à 3 points des favorites norvégiennes (19 pts) et restent bien devant la Pologne (11 pts) qui engrangera plus que probablement les trois points face à la lanterne rouge Arménienne en fin de soirée.

A trois journées du terme, les Flames restent donc idéalement positionnées dans la course à la 2e place, qualificative aux barrages du Mondial. La première place octroie quant à elle un ticket direct pour la Coupe du monde organisée en Australie et Nouvelle-Zélande.