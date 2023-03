Qualifications, tirage au sort : le calendrier jusqu’à l’Euro 2024

Les qualifications pour l’Euro démarrent ce vendredi. Le chemin vers l’Allemagne durera un an.

L’Euro 2024, c’est dans plus d’un an. Il aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024 pour être précis. D’ici là, le programme sera chargé pour les différentes formations qui souhaitent se qualifier.

Comme souvent les qualifications seront divisées entre cinq trêves internationales qui auront toutes lieu en 2023 : mars, juin, septembre, octobre et novembre. Les vingt nations qualifiées via les phases de qualification classiques seront connues au plus tard le 21 novembre.

Les trois derniers tickets seront distribués à des formations pas qualifiées par la voie classique mais qui ont bien performé en Ligue des nations qui devront se départager lors de barrages en mars 2024.

La date du tirage au sort pour les groupes n’a pas encore été communiquée.