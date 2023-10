Qualifications pour l'Euro : le Portugal de Roberto Martinez dévore la Bosnie, le Luxembourg loupe une occasion en or

Le Portugal poursuit son impressionnant cavalier seul. Intouchables depuis l’arrivée de Roberto Martinez, les Portugais ont empoché leur 8e victoire de suite en dévorant la Bosnie sur sa pelouse (0-5).

Une victoire, qui ne souffre d’aucune contestation, puisque le score de 0-5 était déjà fixé à la pause. Après cinq minutes, Cristiano Ronaldo a en effet permis à la Seleçao de mener au score depuis le point de pénalty avant de doubler la marque un petit quart d’heure plus tard sur un assist de Joao Felix. CR7 continue donc d’affoler les compteurs puisqu’il pointe désormais à 127 buts en équipe nationale.

Par la suite, le Portugal n’a plus jamais relâché son étreinte et marqué trois goals supplémentaires, par l’entremise de Bruno Fernandes, Joao Cancelo et Joao Felix, trois autres de ses cadors. Déjà qualifiés, les Portugais poursuivent donc leur campagne plus que parfaite (24/24, 32 buts marqués, 2 encaissés).

Le Luxembourg rate le coche

Dans l’autre match du groupe, le Luxembourg a loupé une occasion en or dans la course à l’Euro 2024. Révélation de cette poule J, les Luxembourgeois (11 points) restaient en effet en embuscade, à deux petits points de leur adversaire du soir, la Slovaquie, 2e du groupe et donc virtuellement qualifiée pour l’Euro. Malheureusement pour eux, les Roud Leiwen ont flanché en fin de match, concédant le seul but du match à la 77e, des oeuvres de David Duris.

Alors qu’ils pouvaient encore rêver d’une qualification avant ce match, les Luxembourgeois se retrouvent relégués à 5 points de leur adversaire du soir. A deux matches de la fin, ça s’annonce donc quasiment impossible pour eux de rattraper les Slovaques.