Qualifications Mondial 2022 : Le Cameroun et le Mali battus 0-1 à domicile par l’Algérie et la Tunisie

Au stade Japoma de Douala, le Cameroun s’est incliné 0-1 face à l’Algérie vendredi en match aller du 3e et dernier tour des qualifications de la zone Afrique en vue du Mondial 2022 de football. Le Mali s’est également incliné à domicile sur le même score face à la Tunisie.

Chez les Lions, Michael Ngadeu (La Gantoise) et Samuel Oum Gouet (FC Malines) étaient titulaires tout comme Collins Fai, qui a quitté le Standard fin janvier pour Al Taee, en Arabie saoudite. Le solide défenseur des Buffalos a même failli ouvrir la marque sur un coup franc frappé par Karl Toko Ekambi mais son coup de tête est passé juste à côté du poteau gauche de Raïs M’Bolhi (3e). Dominés, les Fennecs ont également eu une grosse opportunité : sur une perte de balle de Ngadeu, Islam Slimani a obligé André Onana à effectuer un arrêt important (13e). Alors que le Cameroun faisait tourner très aisément le ballon, Slimani a inscrit son 40e but pour l’Algérie (41e, 0-1).

Après quelques minutes d’interruption parce que les projecteurs du stade situés dans le camp algérien ne fonctionnaient plus (48e). Les Camerounais se sont lancés de manière désordonnée à l’assaut du but des Fennecs, qui géraient tranquillement leur avantage et ont même hérité de la plus grosse occasion de but avec l’ex-milieu du Standard Ishak Belfodil (90e). Le match retour est programmé mardi prochain au Stade Mustapha Tchaker de Blida.

Alors qu’il dominait le duel face à la Tunisie au Stade du 26 mars de Bamako, le Mali s’est sanctionné seul avec un autogoal du défenseur du Standard Moussa Sissako, qui en voulant rendre le ballon à son gardien l’a envoyé au fond de son but (36e, 0-1), puis par son exclusion quelques minutes plus tard (40e).

Après la pause, les Aigles ont tenté de mettre sous pression des Tunisiens, qui se contentaient de gérer leur avance. Mais à l’image d’Abdoulay Diaby (ex-Mouscron, Club de Bruges et Anderlecht) dont la volée n’a pas fait mouche, le Mali était imprécis face à un adversaire totalement regroupé. Mardi prochain, les Aigles de Carthage recevront le Mali au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès.