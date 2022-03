Qualifications Mondial 2022 : L'Algérie veut faire rejouer le barrage retour contre le Cameroun

À la veille du tirage au sort de la phase finale du Mondial de football, l'Algérie vient de faire appel du résultat du match perdu 1-2 après prolongation mardi à Blida face au Cameroun. Une défaite qui élimine les Fennecs du Mondial au Qatar. La fédération algérienne (FAF) veut faire rejouer le match en raison de "l'arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat".

Elle reproche notamment à l'arbitre gambien Bakary Gassama une faute sur le premier but camerounais. "La FAF est déterminée à user de l'ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l'honnêteté et la partialité (sic) de l'arbitrage", a-t-elle précisé. La fédération algérienne a demandé à la FIFA l'ouverture d'une enquête "pour faire toute la lumière sur l'arbitrage du match".

L'Algérie s'était imposée 0-1 à l'aller au Cameroun. Au retour, les Camerounais menaient 0-1 après 90 minutes. En prolongation, l'Algérie a égalisé à la 118e mais le Cameroun a arraché la victoire dans la 4e minute du temps additionnel (120e+4).