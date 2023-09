Qualifications Euro U21 2025 : Gill Swerts attend "beaucoup de dynamisme" de ses joueurs contre le Kazakhstan

Gill Swerts effectuera lundi, contre le Kazakhstan, en qualifications à l'Euro U21 2025, ses débuts comme sélectionneur des espoirs belges. Un match où ses joueurs devront être "très concentrés" et faire preuve de "beaucoup de dynamisme".

Gill Swerts, 40 ans, a vécu sa première semaine au Centre national de Tubize en tant que sélectionneur des espoirs. "C'était une très longue semaine. Une semaine nécessaire pour apprendre à connaître les joueurs et le staff. Et la collaboration a été bonne", a confié l'ancien défenseur dimanche.

Le Kazakhstan semble un adversaire abordable pour entamer un groupe qui comprend aussi Malte, la Hongrie, l'Écosse et, surtout, l'Espagne. "Mais il n'y a pas de match idéal dans le football international. Tu as vu que l'équipe première a eu un match difficile hier en Azerbaïdjan et l'Italie a fait 1-1 en Macédoine du Nord. Il n'existe plus de match facile", a prévenu le sélectionneur.

"Il faudra de la concentration, de l'intensité, trouver le bon espace au bon moment pour créer le danger, tout en gardant en tête qu'ils peuvent être dangereux en contre. Nous devrons aborder la rencontre en étant très concentrés et le rester jusqu'au coup de sifflet final." Swerts attend de ses joueurs "beaucoup de dynamisme pour bouger leur bloc et une circulation rapide du ballon pour trouver les espaces et créer le danger."

Pas moins de six Diables Rouges présents dans la sélection de Domenico Tedesco sont encore éligibles en U21 : Ameen Al-Dakhil, Johan Bakayoko, Zeno Debast, Jérémy Doku, Hugo Siquet et Aster Vranckx. Ce qui semble montrer que cette génération est prometteuse.

"En général, la formation en Belgique s'est incroyablement améliorée ces dernières années", estime Swerts. "Même dans cette sélection, tu as des gars qui frapperont à la porte des Diables ces prochaines années, il y a de la qualité en Belgique."