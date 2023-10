Qualifications Euro 2025 : Les Diablotins enchaînent un 3e succès, Olaigbe à nouveau décisif

Au classement, les Diablotins partagent la première place avec l'Espagne, qui réalise aussi un 9/9 après avoir balayé le Kazakhstan mardi (0-4). Après des victoires contre le Kazakhstan (1-0) et Malte, les jeunes Belges recevront encore cette année l'Écosse le 17 novembre à Roulers et l'Espagne, quatre jours plus tard dans les installations du Den Dreef à Louvain.

Le prochain duel ensuite est programmé en 2024, en Espagne le 26 mars. Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront directement qualifiés pour l'Euro (à 16) aux côtés de la Slovaquie, pays-hôte, durant l'été 2025.

Les six autres deuxièmes participeront aux barrages en novembre 2024 pour les trois dernières places qualificatives.