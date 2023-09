Qualifications Euro 2024 : la France s’impose sans forcer face à l’Irlande et continue son sans-faute

La France a poursuivi son sans-faute dans ces Eliminatoires pour l’Euro 2024. Les Bleus se sont imposés sans forcer face à l’Irlande grâce à des buts de Tchouameni et Marcus Thuram. La France reste première du groupe B.

Face à une Irlande bien organisée, qui joue presque sa survie dans le groupe B, la France met du temps à se créer ses premières occasions.

Les hommes de Didier Deschamps font finalement sauter le verrou irlandais à la 19e. Mbappé décale Tchouameni à l’entrée du rectangle. Le milieu de terrain du Real Madrid frappe en un temps et son enroulée au deuxième poteau termine au fond des filets.

Le match reste accroché et les Bleus doivent attendre le retour des vestiaires pour faire le break. Marcus Thuram récupère un ballon contré dans le rectangle et frappe à la retourne. Le nouvel attaquant de l’Inter est précis et trompe Bazunu pour faire 2-0 (48e).

Les Français se créent encore quelques possibilités mais ne parviennent pas à conclure, à l’image d’un Mbappé en manque de réussite.

Le score n’évoluera plus et la France s’impose 2-0 face à l’Irlande. Les Bleus sont premiers du groupe B avec 15 points en cinq matches.