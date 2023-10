Qualifications Euro 2024 : l'Italie et les Pays-Bas en danger, chance historique pour le Luxembourg

Deuxième de son groupe, l’Espagne a son sort entre ses mains puisqu’elle possède deux points d’avance et un match de moins que la Norvège. De plus, la Roja va jouer ce dimanche à Oslo avec une donnée importante en tête : si elle gagne, elle sera qualifiée et éliminera la Norvège. Ce résultat ferait également les affaires de l’Écosse qui aurait également son ticket pour l’Allemagne sans jouer. En cas de partage, une victoire de la Géorgie face à Chypre ferait patienter l’Espagne alors que l’Écosse serait tout de même qualifiée et la Norvège éliminée. En d’autres termes, la Norvège est obligée de gagner si elle veut encore y croire, même un petit peu.