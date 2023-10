Qualifications Euro 2024 - Dans la tourmente, l'Italie s'impose facilement contre Malte avant le choc en Angleterre

Perturbée par une affaire de paris sportifs, l'Italie s'est défaite sans difficulté de Malte (4-0) pour son cinquième match du groupe C des qualifications pour l'Euro 2024 samedi.

Privée de Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, retournés dans leur club après avoir été interrogé par la police dans l'affaire des paris, la Squadra Azzura a pu compter sur des buts de Giacomo Bonaventura (23e), Domenico Berardi (45e+1, 64e) et Davide Frattesi (90e+3) pour venir à bout de Maltais privés de l'ancien joueur de l'Union Teddy Teuma. Une victoire qui permet à l'Italie de reprendre la 2e place du groupe C avec 10 points, le même total que l'Ukraine qui compte un match de plus.

L'Angleterre est toujours en tête du groupe avec 13 points avant de recevoir les Italiens mardi à Wembley. La Hongrie, de son côté, a pris une option sur la première place du groupe G grâce à sa victoire 2-1 contre la Serbie. Barnabas Varga a donné l'avance aux Hongrois (20e) avant que Roland Sallai (34e) ne réponde au but égalisateur de Strahinja Pavlovic (33e). La Hongrie prend seule la tête du groupe avec 13 points, 3 de plus que la Serbie qui compte un match de plus.

Dans le groupe H, le Danemark a facilement battu le Kazakhstan 3-1 avec des buts de Jonas Wind (36e) et Robert Skov (45e+1, 48e). Les Anderlechtois Kasper Schmeichel et Kasper Dolberg étaient titulaires côté danois. Schmeichel a joué toute la rencontre dans les buts danois et Dolberg a été remplacé à la 69e minute. Les Danois rejoignent la Slovénie en tête du groupe avec 16 points. Le Kazakhstan, qui a réduit l'écart via l'ancien joueur du RWDM et du Beerschot Yan Vorogovskiy (58e), reste 4e avec 12 points, le même total que la Finlande, 3e.