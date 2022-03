Qualifications Euro 2022 U17 : la Belgique s’incline par le plus petit écart face à l’Espagne

La Belgique s'est inclinée un but à rien face à l’Espagne pour son deuxième match du dernier tour des qualifications pour l’Euro 2022 U17 en Bosnie-Herzégovine. Mercredi, les hommes de David Penneman avaient surclassé l’Estonie huit buts à un.

Le début du match ne voit aucune équipe prendre réellement le dessus malgré une domination stérile des Belges. Ce sont pourtant les Espagnols qui se créent la première occasion après une demi-heure de jeu.

Peu avant la mi-temps, Miguel Carvalho, espoir de l’Espanyol, s’empare du cuir et place un magnifique tir à l’extérieur de la surface qui finit sa course dans la lucarne du but belge.

En deuxième période, la Belgique tente à plusieurs reprises de recoller au score mais ne parvient jamais vraiment à inquiéter le gardien espagnol, Ferran Quetglas.