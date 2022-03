Qualifications Euro 2022 U17 : La Belgique écrase la Bosnie et se qualifie pour la phase finale en Israël

Mardi, les joueurs de David Penneman se sont rassurés dès la 7e minute quand Enock Agyei ouvrit la marque. L’Anderlechtois allait encore inscrire deux autres buts (30e, 2-0 et 55e, 5-0) dans ce match à sens unique. Entre-temps, un but contre son camp de Zrnic (33e, 4-0) et du Gantois Malick Fofana (45e, 4-0) avaient fait évoluer la marque. L’Anderlechtois Luca Monticelli a porté le score final à 6-0 (64e).

La dernière édition de l’Euro U17 s’est jouée en 2019, la Belgique s’y était inclinée 3-0 en quarts de finale devant les Pays-Bas. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées par la pandémie de Covid-19. La Belgique a atteint les demi-finales de la compétition à trois reprises en 2007, 2015 et 2018.