Qualifications Coupe du monde : Les Belgian Lions dominés de 34 points en Turquie (86-52)

La Belgique s’est inclinée en Turquie pour son 3e match au 2e tour des qualifications pour la Coupe du monde de basket (messieurs) 2023, vendredi à Istanbul dans le Groupe I.

Plus collective (22 assists à 12), la Turquie a dominé son sujet pour l’emporter de 34 points 86-52 (mi-temps : 43-27). Bitim a terminé avec 19 points, 6 rebonds et 5 assists alors que Kabaca a ajouté 16 unités. Côté belge, Ismael Bako a été le plus présent avec 17 points (6/6 à 2pts) et 5 rebonds.

Si les Turcs étaient privés de plusieurs de leurs joueurs vedettes NBA, les Belgian Lions n’en ont pas profité s’obligeant à gagner contre la Grèce lundi pour conserver une chance de voir une phase finale de Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Si Bako avait inscrit les 3 premiers paniers (0-6), la Turquie a vite repris le dessus en plantant un 13-0 forçant ensuite Dario Gjergja au temps mort à 17-8 à la 7e après aussi un 4e panier de Bako.

Le joueur de Bologne avait été libéré de ses obligations d’Euroligue. Retin Obasehan aussi, par l’ASVEL, mais le néo-lyonnais sera sans doute de la partie contre la Grèce lundi.`

La Turquie passait à 23-13 - sur un trois points de Tabu – à la 10e et faisait la course en tête pour creuser l’écart inexorablement pour atteindre déjà la barre des 20 unités (43-22, 18e) sous l’impulsion notamment de Kabaca alors que Lecomte était déjà compté à 3 fautes côté belge.

Les Belgian Lions revenaient dans de meilleures dispositions à la reprise pour planter un 0-8 en trois minutes et revenir à 43-35. Un coup de semonce qui ne suffisait cependant pas, les Turcs repartaient à +22 à la 30e (60-38).

La Turquie salait encore l’addition dans le dernier quart.

Victorieux de la Grande-Bretagne (72-57) et battus en Grèce (85-68), les Belgian Lions recevront lundi à Mons-Hainaut les Grecs, dominés (60-80) vendredi par la Lettonie, qui assure elle, déjà, son billet pour la Coupe du monde.

La troisième et dernière fenêtre est prévue en février avec un déplacement en Grande-Bretagne (le 24) et la réception de la Turquie le 27 février.

Le groupe reprend les équipes qualifiées du même groupe des Belges au premier tour. La Lituanie est en tête avec 13 unités pour 11 à la Grèce, 10 à la Turquie, 3e, et la Belgique, 4e.

Les trois premiers des quatre groupes de qualifications seront qualifiés pour la Coupe du monde 2023 – avec pas moins de 32 pays – qui se déroulera du 25 août au 10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines. La Finlande et la Lettonie sont les premiers des 12 pays européens à avoir déjà leur billet en poche.