Qualifications CAN 2023 : superbe but en solo de Youcef Belaïli face à l’Ouganda

Ce samedi, l’Algérie affrontait l’Ouganda pour son premier match de qualification pour la CAN 2023. Les Fennecs se sont imposés 2-0 grâce notamment à Youcef Belaïli, auteur d’un match plein qui a inscrit un but incroyable.

Joueur du Stade Brestois, Youcef Belaïli a montré qu’il était en grande forme en cette fin de saison. Le milieu offensif a réalisé un superbe match avec l’Algérie et a inscrit le second but de la soirée.

Il a slalomé entre quatre adversaires avant de conclure d’une frappe croisée via un poteau rentrant. Avec ce succès, l’Algérie prend trois points précieux dans la course à la qualification et la première place du groupe devant le Niger et la Tanzanie que l’Algérie rencontre ce mercredi.