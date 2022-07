Qualification historique des Red Flames pour les quarts de finale de l’Euro féminin

Les filles d’Ives Serneels reviennent mieux sur le terrain. A la suite d’un coup franc lointain et plusieurs duels gagnés, Tine De Caigny profite d’une très petite fenêtre de tir pour frapper du gauche et ouvrir le score à l’entrée de la surface (0-1, 49e). De quoi envoyer virtuellement les Belges en quart de finale ! Ce but titille les Italiennes. Les Transalpines trouvent la latte de la cage belge deux minutes plus tard sur une superbe frappe enroulée de Girelli.

La pression augmente sur les épaules des Flames avec de multiples assauts italiens. La portière belge se transforme alors en héros, en détournant plusieurs ballons chauds dans ses 16 mètres (77e et 85e). Avant une interminable fin de match dont 7 minutes de temps additionnels ! La Belgique résiste et frôle même le but du KO quand Tessa Wullaert touche le poteau droit italien (91e) sur une phase de contre-attaque. Une dernière tentative avant la libération du coup de sifflet final qui délivre les Belges (0-1). Même si dans l'autre rencontre du groupe, l'Islande a arraché l'égalisation (1-1) contre la France sur penalty à la 101e. Un partage sans conséquence pour les Flames.

Les Belges s’offrent une qualification historique ! Pour la première fois, notre équipe nationale féminine de football réussit à sortir de la phase de groupe d’un grand tournoi. En 2017, les Flames avaient été éliminées après les trois matchs de groupe. Les Red Flames affronteront la Suède, atteinte par des cas de Covid-19, vendredi en quart de finale de l’Euro féminin 2022.