Elles l’ont fait !

Au bout du suspense, les Red Panthers se sont qualifiées pour la finale de l’Euro en battant le pays hôte, l’Allemagne (0-1). Une victoire et un but des œuvres d’Emily White dans les premières minutes de la rencontre. " C’est incroyable. C’était le scénario parfait. On ne peut pas demander mieux face à une très belle équipe. On a dû beaucoup défendre mais c’était nécessaire. Les Allemandes ont eu des occasions mais on a bien tenu ", explique l’héroïne du soir.

Et en effet, la défense belge (comme attendu) a été déterminante dans cette rencontre. Se battant sur toutes les balles, elle aura tenu bon grâce aussi à l’arrêt déterminant d’Elena Sotgiu en toute fin de rencontre. " On a bien joué les trois premiers quart-temps mais, en effet, à la fin, on a surtout défendu alors que les Allemandes poussaient pour revenir. Mais notre défense a fait une rencontre incroyable. Elles ont repoussé toutes les attaques et notre gardienne a réalisé l’arrêt de sa vie en fin de rencontre ", explique l’heureuse capitaine Barbara Nelen.

Comme en 2017, les Red Panthers disputeront la finale de cette compétition. Et comme en 2017, ce sera face aux Pays-Bas. Un fameux défi face aux championnes olympiques, du monde et d’Europe en titre. " On doit oser jouer, se donner à fond et sans doute un peu espérer un jour moins bien de leur côté ", plaisante Barbara Nelen.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées en phase de poule, avec une défaite 2-0 à la clé. " On savait qu’il ne serait pas possible de gagner deux fois face aux Pays-Bas dans ce tournoi. C’est donc bien d’avoir perdu en phase de poule ", explique, avec malice, la défenseuse Lucie Breyne. " La pression sera de leur côté. Elles ont l’obligation de s’imposer. On va jouer notre jeu et je suis sûr qu’on peut faire quelque chose de bien en finale".