Quai10 à Charleroi : "La crise énergétique nous fait plus peur que la crise Covid"

Le cinéma Quai10 à Charleroi fête ses 5 ans d’existence. En 5 années, il s’en est passé des choses. Evidemment la crise Covid. Mais le cinéma Carolo a résisté. Aujourd’hui, c’est une autre crise qui s’invite dans les salles obscures : la crise énergétique. Elle serait bien plus menaçante que le fait d’être privé de clients.

Les prix de l’énergie flambent

Petit flash-back pour bien comprendre le coût de l’énergie sur une salle de cinéma. En 2019 Quai10 à Charleroi dépensait 9000 euros par mois. En 2022 la facture énergétique a fait un bond de 123%. Désormais, par mois, le complexe cinématographique carolo dépense 21.000. "C’est un coût énorme", raconte Manon Badeleur, porte-parole du Quai10. "Pour le moment, on tient. On ne va pas mettre la clé sous la porte demain. Mais c’est sûr que cette facture énergétique est un stress pour nous. Elle nous fait bien plus peur que les répercussions de la crise Covid. Le rêve c’est espérer une baisse des prix de l’énergie et qu’on retrouve nos chiffres de 2019."

À l’occasion de son 5e anniversaire, Quai 10 adapte son programme du 4 au 8 mai.