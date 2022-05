Quai n°4 à Ath : une première étoile pour un duo de chefs

Le guide Michelin a retiré quelques étoiles ce lundi... et il en a distribué des nouvelles. Parmi les restaurants primés, il y a le Quai n°4, à Ath. Ce restaurant a ouvert ses portes à la fin du premier confinement en juin 2020. Et aujourd’hui, ses patrons et chefs, deux anciens camarades de l’école hôtelière d’Ath, obtiennent leur première étoile.

Charles-Maxime Legrand et Maxence Bouralha le jurent : ils ne s’y attendaient pas. Ils obtiennent pourtant l’une des trois nouvelles premières étoiles wallonnes de cette édition. "Une récompense pour le travail de toute l’équipe", disent-ils. Une récompense qui fait plaisir mais qui ne changera pas viscéralement la politique de la maison : "Continuer à faire plaisir et à surprendre nos clients". Plus de détails dans notre reportage audio ci-dessus.