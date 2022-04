"Quai des Orfèvres" : maîtrise, noirceur et jeu d'acteurs impressionnant dans Classic Ciné

Après deux années d'interdiction de travail à la Libération, suite à la réalisation du Corbeau, produit en 1943 par la Continental Films à capitaux allemands, Henri-Georges Clouzot retrouve les plateaux de cinéma avec "Quai des Orfèvres". Clouzot a en effet racheté les droits du roman de Stanislas-André Steeman, "Légitime défense". Mais l'adaptation qu'il en a faite a décontenancé l'écrivain car le film s'est complètement écarté de l'histoire originale.

Dans un Paris reconstruit en partie en studio, Clouzot décrit une faune pittoresque, des milieux interlopes, dans l'atmosphère hivernale d'un mois de décembre. Cette histoire criminelle sordide est tenue de bout en bout par des dialogues ciselés, la qualité du jeu des acteurs, des répliques cultes. Plus qu'à l'intrigue policière, le réalisateur s'attache à la psychologie de ses personnages et à leurs travers et ressentis, de la jalousie à l'arrivisme, en passant par la résignation et la honte.

Louis Jouvet, en inspecteur rusé, est impressionnant avec son allure je m'en-foutiste et débraillée à la Columbo; Suzy Delair, pulpeuse à souhait et pas toute blanche; Bernard Blier crédible en mari trop jaloux; Simone Renant, troublante en photographe ambigüe. Le film a remporté le Prix du Meilleur réalisateur au festival de Venise.