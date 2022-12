''Quadrophenia'' un double album ambitieux pour les Who

Le sixième album studio du groupe de rock anglais sort le 26 octobre 1973 chez Track Records.

Les Who sortent là un chef-d’œuvre ambitieux : ''Quadrophenia''. Pete Townshend, à l’origine de ce projet, revient au concept de l’opéra rock, le troisième après ''A Quick One, While He’s Away'' et ''Tommy''. Il raconte l’histoire de Jimmy, un jeune mod, qui lutte pour s’affirmer dans l’Angleterre du milieu des années soixante. Le groupe commence à travailler sur ce double album en 1972. Il est décomposé en quatre thèmes qui représentent quatre facettes de la personnalité du héros, chacune de ses personnalités étant associée à un membre du groupe. Le récit s’inspire aussi des premiers fans des Who à l’apogée du mouvement mod. Le thème de la révolte adolescente résonne encore fortement aujourd’hui. "Quadrophenia" est le dernier album des Who à bénéficier d’une édition Deluxe. À l’occasion de cette sortie Pete Townshend a ouvert ses archives personnelles pour la toute première fois. Un MUST tant pour les fans du groupe que pour le public en général en raison de son côté "documentaire" sur la culture mod.

Pete Townshend : ''Quadrophenia est l’album des Who dont je suis le plus fier.’’