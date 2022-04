"Qu’on donne son avis!" : la présidentielle 2022... tout un fromage (morceau n°2: la Côte d'Opale)

" Vous savez pourquoi on appelle cette affaire " l’affaire d’Outreau " ? ". Christophe Ringot, directeur du centre social et culturel Jacques Brel, met les pieds dans le plat, de but en blanc. " Parce que ça sonnait bien. J’explique. Comme la plupart des affaires, on aura dû l’appeler du nom de ses protagonistes à l’origine, à savoir le couple Delay-Badaoui. Mais le jeune juge chargé de l’affaire et des avocats ont voulu se faire mousser, et pour cela, il fallait trouver un nom plus percutant ". Quelques années seulement après l’" affaire Dutroux ", " l’affaire d’Outreau " et bien… Ça sonnait bien mieux ! " Phonétiquement, c’est presque pareil ", fustige Christophe Ringot. Et se désoler que depuis, une sorte d’opprobre soit tombé sur les habitants. " Pas facile de dire qu’on habite Outreau… C’est plus simple Equihen-plage, ou Wimereux ! ". Rendre leur fierté aux Outrelois, telle est une partie de la mission qu’il s’est donnée lorsqu’il a accepté ce poste, voici 7 ans (après 14 passés justement… à Wimereux).